شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «الكاراتيه» و «الحبتور» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام وفد من اتحاد الإمارات للكاراتيه بزيارة خلف الحبتور رجل الأعمال الإماراتي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، ضمن برنامج زيارات الاتحاد لكبار الشخصيات والمؤسسات؛ للترويج لبطولة العالم للكاراتيه «دبي 2020» التي تستضيفها الإمارات في نوفمبر/‏تشرين الثاني المقبل.ضم الوفد اللواء م. ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وراشد آل علي، أمين عام الاتحاد الإماراتي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، والمهندس حميد شامس الأمين العام المساعد للاتحاد، أمين عام الاتحاد العربي، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، عضو اللجنة الفنية للاتحاد الدولي، رئيس اللجنة الفنية لاتحاد غرب آسيا للكاراتيه.

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