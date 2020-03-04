شكرا لقرائتكم خبر عن «الآسيوية» هدف الظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى كشف الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة أن طموح فريقه هو الوجود ضمن الأربعة الكبار في دوري الخليج العربي والمشاركة في البطولة الآسيوية في الموسم المقبل. وأكد رازوفيتش استمرار غياب الثنائي الأردني ياسين البخيت وحمدان الزعابي عن تشكيلة الظفرة في مباراة الوصل الخميس على استاد زعبيل ضمن مباريات الجولة ال 18 لدوري الخليج العربي.

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