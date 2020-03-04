بايرن يواصل مشوار الدفاع عن لقبه وساربروكن مغامرته ويبلغان نصف النهائي

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واصل بايرن ميونيخ بنجاح حملة الدفاع عن لقبه بطلا لمسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم بتغلبه على مضيفه شالكه 1-صفر، وساربروكن من الدرجة الرابعة مغامرته ببلوغه الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على ضيفه فورتونا دوسلدورف 7-6 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الاصلي والإضافي بالتعادل 1-1 الثلاثاء في ربع النهائي.

في المباراة الأولى، يدين بايرن ميونيخ بفوزه غلى مدافعه الدولي جوشوا كيميش الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 40.

وفرض بايرن ميونيخ سيطرته على أغلب فترات المباراة لكنه اكتفى بهدف وحيد حقق عبره الفوز الثالث على شالكه هذا الموسم بعدما كان تغلب عليه بثلاثية نظيفة على ملعب "فيلتنس أرينا" في غيلسينكيرشن في المرحلة الثانية من الدوري في 24 آب/أغسطس الماضي، وبخماسية على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ في 25 كانون الثاني/يناير الماضي ضمن المرحلة التاسعة عشرة من البوندسليغا.

وواصل الفريق البافاري تألقه في الآونة الأخيرة بعدما قطع شوطا كبيرا في بلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه الكبير على مضيفه تشلسي الانكليزي بثلاثية نظيفة في ذهاب ثمن النهائي، وسحقه مضيفه هوفنهايم بنصف دزينة نظيفة من الاهداف خولته الابتعاد ثلاث نقاط في صدارة الدوري الذي يحمل لقبه في المواسم السبعة الاخيرة.

ورفع بايرن ميونيخ سلسلته من المباريات دون خسارة إلى 14 متتالية في مختلف المسابقات بينها 13 فوزا متتاليا.

ويسعى بايرن ميونيخ الذي يفتقد خدماته مهاجمه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب الاصابة في الركبة والفرنسيين كينغسلي كومان بسبب اصابة بتمدد عضلي ولوكاس هرنانديز بسبب اصابة في الكاحل، إلى مواصلة مشواره في المسابقة المتوج بلقبها 19 مناسبة (رقم قياسي)، في محاولة منه للاحتفاظ بالثنائية المحلية بعد أن تفوق على لايبزيغ، مطارده المباشر على لقب الـ"بونديسليغا" هذا الموسم، في نهائي العام الماضي بثلاثية نظيفة.

ويأمل مسؤولو بايرن ميونيخ كل عام في تحقيق الثلاثية (الدوري والكأس المحليان ودوري الأبطال)، وهو إنجاز حققه العملاق البافاري مرة واحدة عام 2013.

وزاد بايرن ميونيخ معاناة شالكه في الآونة الأخيرة كونه لم يتذوق طعم الفوز منذ بلوغه الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس بفوزه الصعب على ضيفه هرتا برلين 3-2 بعد التمديد في الرابع من شباط/فبراير الماضي، حيث تعادل مرتين مع بادربورن 1-1 وماينتس صفر-صفر وخسر مباراتيه الأخيرتين أمام ضيفه لايبزيغ صفر-5 ومضيفه كولن بثلاثية نظيفة.

وحرمت العارضة شالكه من افتتاح التسجيل في الدقيقة 12 بردها تسديدة النمسوي غيدو بورغشتالر الذي سجل هدفا بعد ثمني دقائق ألغي بداعي التسلل.

وانتفض بعدها بايرن ميونيخ بقيادة الإسباني ثياغو ألكانتارا المتألق في الآونة الأخيرة والذي صنع فرصا عدة لزملائه تناوبوا على إهدارها خصوصا المدافع الفرنسي بنجامان بافار (22) وتوماس مولر (24)، قبل أن ينجح كيميش في تسجيل هدف الفوز مستغلا كرة مرتدة من الدفاع إثر ركلة ركنية.

وحرم حارس المرمى الدولي مانويل نوير فريقه السابق من إدراك التعادل بتصديه لمحاولة بورغشتالر (65).

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ورد بايرن بمحاولات للبرازيلي فيليبي كوتينيو (61) وسيرج غنابري (69 و79) ولاعب شالكه السابق ليون غوريتسكا (72) دون تعزيز التقدم.

- ساربروكن يكتب التاريخ -

وفي الثانية، بات ساربروكن أول فريق من الدرجة الرابعة في تاريخ المسابقة يبلغ نصف النهائي.

وكان ساربروكن في طريقه إلى حسم نتيجة المباراة في الوقت الأصلي بعدما تقدم بهدف لتوبياس يانيكه منذ الدقيقة 31، لكن الدنماركي ماتياس يورغنسن أدرك التعادل لفورتونا دوسلدورف في الدقيقة الأخيرة.

واستمر التعادل بالنتيجة ذاتها في الشوطين الإضافيين ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لساربروكن.

ويدين ساربروكن بتأهله إلى حارس مرماه دانيال باتس الذي تألق في سلسلة الركلات الترجيحية بتصديه لأربع.

وبات فورتونا دوسلدورف ثاني فريق من الدرجة الأولى يودع المسابقة على يد ساربروكن بعد كولن الذي خسر أمامه 2-3 في الدور الثاني في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويتصدر ساربروكن الدرجة الرابعة بفارق تسع نقاط عن أقرب مطارديه إلفيرسبيرغ بعد 23 مرحلة.

في المقابل، يعاني فورتونا دوسلدورف في البوندسليغا حيث يحتل المركز السادس عشر الذي يجبر صاحبه على خوض الدور الفاصل لتفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية.

ويختتم الدور ربع النهائي الأربعاء بلقاءي إينتراخت فرانكفورت الذي أطاح بالوصيف لايبزيغ 3-1 من ثمن النهائي، مع ضيفه فيردر بريمن الذي حقق المفاجأة بإقصائه بوروسيا دورتموند بفوزه عليه 3-2، وباير ليفركوزن مع ضيفه اونيون برلين.

ملخص مباراة بايرن ميونيخ وشالكه: