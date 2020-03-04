شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أبورجيلة سبب حل الأزمة المالية وأشكر التوانسة على الاستقبال الباهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن السبب فى حل الأزمة المالية التى ضربت الزمالك خلال الأيام الماضية هو رحاب أبورجيلة عضو المجلس السابق، الذى سعى لجلب عقد إيجار لأحد البنوك الوطنية الشهيرة بمحلات النادي.

وأضاف رئيس النادى فى مداخلة تليفزيونية لقناة الزمالك، أن أبناء الزمالك المخلصين هم الذين يقدمون كل الدعم للنادى دون أن يكون هناك مطامع شخصية.

وأوضح مرتضى منصور أنه خلال الفترة الماضية استطاع أن يلغى عقود 80% من المحال القديمة التى كان إيجارها ألف جنيه فى الشهر فى الوقت الذى يتم فيه التأجير حاليا مقابل 65 ألف جنيه للدور الواحد ما يعنى وصول المحل الواحد إلى 130 ألفا فى الشهر.

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وتقدم رئيس نادى الزمالك بالشكر إلى المسئولين التوانسة بسبب الاستقبال الباهر الذى شهده الفريق الكروى الأول بالنادى خلال الساعات القليلة الماضية، وأن رئيس نادى الترجى التونسى حمدى المدب طلب من بعثة الزمالك اختيار موعد مناسب لاستقبال البعثة بالنادى، بالإضافة إلى اختيار التوقيتات المناسبة التى يرغبها النادى لإقامة التدريبات قبل المباراة المقبلة.

وقال مرتضى منصور إنه أوقف القلة التى وجهت شتائم إلى لاعبى فريق الترجى التونسى، وإنه يقدر المشكلة التى حدثت من بعض الجماهير التونسية بسبب إشعال الشماريخ، وبعد اتصال مع وزيرى الداخلية والرياضة تم الإفراج عن المتحفظ عليهم جميعاً وعادوا إلى بلادهم.

وأكد مرتضى منصور أن ما حدث من بعض وسائل الإعلام التى تحدثت عن وجود استنفار وتحفز من جماهير الترجى للزمالك ولاعبين هو غير صحيح بالمرة، وأن الفريق ببلده الثانى.