شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب بالعدالة التحكيمية أمام صن داونز ووضع بكارى جاساما تحت الرقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إدارة الأهلى عن اتصالاتها التى جرت مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" منذ أكثر من أسبوعين، لإبداء تخوفها من تعيين الحكم الجامبى بكارى جاساما لإدارة مباراة صن داونز بطل جنوب أفريقيا المقرر لها الثالثة عصر السبت القادم فى إياب ربع نهائى دورى رابطة الأبطال.

وشهدت الاتصالات والمكاتبات الرسمية مع الكاف تأكيدات الأهلى على قلقه تجاه الإصرار غير الواضح لاختيار الحكم الجامبى الذى يحمل مشاعر غير طيبة للنادى الأهلى ولاعبيه وجماهيره لهذه المباراة، وذلك استنادا إلى وقائعه التحكيمية المتعددة فى أوقات سابقة والتى حملت ظلما واضحا للأهلى، من خلال عدم تطبيقه القانون وقواعد العدالة التحكيمية.

ويسعى الأهلى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة لذا أبدى قلقه وتخوفه من الإصرار غير المبرر على إسناد مباراة العودة أمام صن داونز للحكم الجامبى، الذى سبق وأن أدار مباراة الفريقين فى إياب نفس الدور العام الماضى وظهر بشكل غير طيب على الإطلاق، بل وقام بالتغاضى عن احتساب هدف صحيح سجله جونيور أجايى، فضلا عن منحه الفرصة للاعبى صن داونز وقتها لإهدار الوقت بشكل متكرر، إلى جانب صافرته المتكررة التى حجمت لاعبى الأهلى وساهمت فى وداع البطولة.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن جاساما سبق وأن ساهم فى حرمان الأهلى من التتويج بدورى أبطال أفريقيا فى نسخة 2017 عند مواجهة الوداد فى إياب الدور النهائي، من خلال احتساب مخالفات وهمية للاعبى الفريق المغربى، فضلا عن عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح مهاجم الأهلى وقتها المغربى وليد أزارو، إلى جانب عدم الدقة فى احتساب الوقت بدل الضائع الذى كان واضحا تماما بعد إيقاف المباراة أكثر من مرة بسبب شماريخ جماهير الوداد.. وأمام ما سبق الإشارة إليه جاء طلب الأهلى إلى مسئولى الاتحاد الأفريقى بشأن تطبيق العدالة التحكيمية للجميع فى مباراة صن داونز، وأن يتم وضع الحكم الجامبى بكارى جاساما تحت الرقابة من جانبهم، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للأهلى ومنافسه.