شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائى تغذية ينضم إلى الجهاز الفنى للأهلى قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، طبيب تغذية جديد لليكون ضمن الجهاز الطبي الذى يقوده الدكتور خالد محمود.

وظهر الدكتور عبدالرحمن سعيد، أخصائي التغذية للجهاز الفني مع الفريق حاليا في جنوب أفريقيا للإشراف على البرنامج الغذائي الموضوع للاعبين استعدادا لمواجهة صن داونز.

وينتظم التونسى على معلول جناج أيسر فريق الأهلى في التدريبات الجماعية اليوم عقب المران التأهيلى الذى خضع له أمس، ضمن الاستعدادات لمباراة صن دوانز الجنوب أفريقى في بطولة دورى أبطال أفريقيا.

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وعقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، جلسة مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم، والجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، وذلك فى مران الفريق فى جنوب أفريقيا، استعدادًا لمواجهة صن داونز فى إياب دور ربع النهائى بدورى أبطال أفريقيا.

وطلب محمود الخطيب من اللاعبين الفوز على صن داونز والتأهل إلى نصف نهائى البطولة الأفريقية، من أجل إسعاد جماهير النادى، مؤكدًا ثقته الكبيرة فى اللاعبين والجهاز الفنى، وأجرى الجهاز الإدارى، تعديلا على الملعب الذى ستقام عليه تدريبات الفريق ابتداء من اليوم؛ استعدادا لمواجهة صن داونز السبت المقبل، على استاد "لوكاس موريبي".

ويلتقى الأهلي مع صن داونز، يوم السبت المقبل، على استاد لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقي.