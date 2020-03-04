حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3 / 3 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3 / 3 / 2020 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها وصول بعثة الزمالك إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجى فى دورى أبطال أفريقيا. وصول بعثة الزمالك إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجى فى دورى أبطال أفريقيا فيديو.. الأهلى يخوض المران الثانى فى جنوب أفريقيا الزمالك يستبعد عبد الله جمعة وبامبو والسعيد وعبد الغنى من مواجهة الترجى اتحاد الكرة: إرسال بطاقة النقاز لسودوفا الليتوانى بعد رفع اسمه من الزمالك 4 محامين من الزمالك يجتمعون برئيس التظلمات بالجبلاية بسبب عقوبات السوبر Advertisements صور.. مران الأهلي فى جنوب أفريقيا.. جلسة الخطيب.. تأهيل معلول ومشاركة فتحى سوبر كورة يكشف لماذا لن يتم تطبيق الـvar فى الدورى المصرى هذا الموسم؟ فيديو.. موظفو نادى الزمالك يعتذرون لمرتضى منصور بعثة المصرى تصل المغرب لمواجهة نهضة بركان فى الكونفدرالية

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