اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3 / 3 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3 / 3 / 2020 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها وصول بعثة الزمالك إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجى فى دورى أبطال أفريقيا.

وصول بعثة الزمالك إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجى فى دورى أبطال أفريقيا

وصلت، منذ قليل، بعثة فريق الزمالك إلى تونس، استعدادا لمواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات العودة لدور الـ8 بدورى أبطال أفريقيا.

فيديو.. الأهلى يخوض المران الثانى فى جنوب أفريقيا نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، عبر موقع تواصل الاجتماعى تويتر، صورة للمران الثانى فى جنوب أفريقيا استعدادا لمباراة صن دوانز فى بطولة دورى أبطال أفريقيا. الزمالك يستبعد عبد الله جمعة وبامبو والسعيد وعبد الغنى من مواجهة الترجى أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك استبعاد 4 لاعبين من قائمة الفريق المسافرة بعد قليل إلى تونس لمواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات العودة لدور الـ8 بدورى أبطال أفريقيا. اتحاد الكرة: إرسال بطاقة النقاز لسودوفا الليتوانى بعد رفع اسمه من الزمالك كشفت مصادر باتحاد الكرة أنه تم إرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب حمدى النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق إلى ناديه الجديد سودوفا بطل ليتوانيا.

4 محامين من الزمالك يجتمعون برئيس التظلمات بالجبلاية بسبب عقوبات السوبر

تواجد ظهر اليوم 4 محامين من نادى الزمالك واجتمعوا مع المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات بمقر اتحاد الكرة، وتقديم مستندات جديدة بمباراة السوبر المصرى التى جمعت فريق الزمالك مع الأهلى يوم 20 فيراير من الشهر الماضي. وقدم محامو الزمالك بعض الفيديوهات الجديدة والمستندات لتخفيف العقوبة على لاعبى الزمالك.

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صور.. مران الأهلي فى جنوب أفريقيا.. جلسة الخطيب.. تأهيل معلول ومشاركة فتحى عقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، جلسة مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم، والجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، وذلك فى مران الفريق الذى أقيم عصر اليوم، فى جنوب أفريقيا، استعدادًا لمواجهة صن داونز فى إياب دور ربع النهائى بدورى أبطال أفريقيا. سوبر كورة يكشف لماذا لن يتم تطبيق الـvar فى الدورى المصرى هذا الموسم؟ شكك مصدر مسئول باتحاد الكرة فى تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بداية من الدور الثانى، كما تم الإعلان مؤخرا من قبل جمال الغندور رئيس لجنة الحكام. فيديو.. موظفو نادى الزمالك يعتذرون لمرتضى منصور وجه بعض موظفى وعمال نادى الزمالك هتافات مناصرة ومؤيدة لرئيس نادى الزمالك مرتضى منصور، اعتذارا له عما بدر من بعضهم خلال الـ48 ساعة الماضية ومحاولة إثارة الفتنة داخل النادى.