- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3 / 3 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3 / 3 / 2020 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها وصول بعثة الزمالك إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجى فى دورى أبطال أفريقيا.
وصول بعثة الزمالك إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجى فى دورى أبطال أفريقيا
وصلت، منذ قليل، بعثة فريق الزمالك إلى تونس، استعدادا لمواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات العودة لدور الـ8 بدورى أبطال أفريقيا.
فيديو.. الأهلى يخوض المران الثانى فى جنوب أفريقيا
نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، عبر موقع تواصل الاجتماعى تويتر، صورة للمران الثانى فى جنوب أفريقيا استعدادا لمباراة صن دوانز فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.
أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك استبعاد 4 لاعبين من قائمة الفريق المسافرة بعد قليل إلى تونس لمواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات العودة لدور الـ8 بدورى أبطال أفريقيا.
اتحاد الكرة: إرسال بطاقة النقاز لسودوفا الليتوانى بعد رفع اسمه من الزمالك
كشفت مصادر باتحاد الكرة أنه تم إرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب حمدى النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق إلى ناديه الجديد سودوفا بطل ليتوانيا.
4 محامين من الزمالك يجتمعون برئيس التظلمات بالجبلاية بسبب عقوبات السوبر
تواجد ظهر اليوم 4 محامين من نادى الزمالك واجتمعوا مع المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات بمقر اتحاد الكرة، وتقديم مستندات جديدة بمباراة السوبر المصرى التى جمعت فريق الزمالك مع الأهلى يوم 20 فيراير من الشهر الماضي. وقدم محامو الزمالك بعض الفيديوهات الجديدة والمستندات لتخفيف العقوبة على لاعبى الزمالك.
صور.. مران الأهلي فى جنوب أفريقيا.. جلسة الخطيب.. تأهيل معلول ومشاركة فتحى
عقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، جلسة مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم، والجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، وذلك فى مران الفريق الذى أقيم عصر اليوم، فى جنوب أفريقيا، استعدادًا لمواجهة صن داونز فى إياب دور ربع النهائى بدورى أبطال أفريقيا.
سوبر كورة يكشف لماذا لن يتم تطبيق الـvar فى الدورى المصرى هذا الموسم؟
شكك مصدر مسئول باتحاد الكرة فى تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بداية من الدور الثانى، كما تم الإعلان مؤخرا من قبل جمال الغندور رئيس لجنة الحكام.
فيديو.. موظفو نادى الزمالك يعتذرون لمرتضى منصور
وجه بعض موظفى وعمال نادى الزمالك هتافات مناصرة ومؤيدة لرئيس نادى الزمالك مرتضى منصور، اعتذارا له عما بدر من بعضهم خلال الـ48 ساعة الماضية ومحاولة إثارة الفتنة داخل النادى.
بعثة المصرى تصل المغرب لمواجهة نهضة بركان فى الكونفدرالية
وصلت بعثة فريق المصرى إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان المغربى فى إياب دور ربع نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها الأحد المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3 / 3 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.