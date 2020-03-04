شكرا لقرائتكم خبر عن "تشريعات الاتحاد الدولى" تستعين بجهاد جريشة لشرح قوانين الحكام الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع الـifap "الجهة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا" والخاصة بتشريعات كرة القدم، صورة للمونديالي جهاد جريشة على موقعه وذلك من خلال شرح التعديلات الجديدة في قانون اللعبة المزمع تطبيقها الموسم المقبل بالإضافة إلى شرح لبعض التعليمات للحكام .

وتأتي الصورة لتعتبر انصافًا للحكم المونديالي الموقوف محليًا بعد وضعه ثالثًا في القائمة الدولية للحكام المصريين والذي كان سببا مباشرا في عدم ترشحه لكأس العالم ٢٠٢٢.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أرسلت اعتذارًا للاتحاد العربى بعدم اشتراك الحكم الدولى جهاد جريشه كحكم فيديو لمباراة أولمبيك آسفى المغربى واتحاد جده السعودى بعودة دور الـ8 لكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، وذكرت لجنة الحكام سبب الرفض بحجة إيقاف جهاد جريشة محليًا، على الرغم من عدم إيقافه بالفعل وعدم خضوعه لأى تحقيق حتى الآن من قبل لجنة الحكام.

جهاد جريشة قال إن عامل السن (44 عامًا) لا يمنعه من المشاركة فى مونديال 2022، كما يردد البعض، مشيرًا إلى أن الحكم البحرينى نواف شكر الله يتساوى معه فى نفس السن وتم ترشيحه للمونديال.

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ونشبت أزمة خلال الفترة الماضية بين الحكم الدولى جهاد جريشة ولجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، وتصاعدت حدة الاتهامات من جانب الحكم لمسئولى اللجنة على خلفية إعلان القائمة الدولية للحكام خلال الفترة الأخيرة.

شرارة الأزمة بدأت مع انتشار تسريبات بشأن القائمة الدولية للحكام للموسم الحالى، والتى تم إرسالها إلى الفيفا، وتم وضع جهاد جريشة بها فى المركز الثالث وليس الأول.

وتجددت الأزمة بعد إعلان القائمة النهائية للحكام، وتضمنت وجود إبراهيم نور الدين فى المركز الأول وخلفه أمين عمر وجهاد جريشة فى المركز الثالث، وهو ما أثار غضب الحكم الدولى، بعد وضعه فى المركز الثالث الأمر الذى يصعب جداً معه اختياره ضمن حكام مونديال 2022، وتقدم بمذكرة اعتراض للجنة الحكام واتحاد الكرة واتهم اللجنة بمحاربته ومجاملة أسماء بعينها .