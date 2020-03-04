شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالى للدوري الإنجليزي فى فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار موقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في الأرقام والإحصائيات، الدولي المصري محمد صلاح ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز أشهر دوريات العالم خلال شهر فبراير الماضي.

وتألق محمد صلاح بشكل لافت في مباريات فريقه خلال شهر فبراير ليكون الممثل الوحيد لمتصدر الدوري الإنجليزي في التشكيلة المثالية للشهر الماضي، فيما تواجد وسيطر على التشكيلة لاعبو مان يونايتد الممثلين بأربعة لاعبين.

وتواجد بقوة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بقائمة أكثر 10 لاعبين تسجيلاً في الدوريات الخمس الكبرى منذ موسم 2017 / 2018. وجاء محمد صلاح في الترتيب الرابع برصيد 69 هدفاً سجلهم مع فريقه الإنجليزي ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. Advertisements وتفوق محمد صلاح على الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي الذي سجل 68 هدفاً بفارق هدف واحد لصالح الفرعون المصري. فيما تزيل لويس سواريز القائمة برصيد 57 هدفاً بفارق هدف عن هاري كين صاحب المركز التاسع.

وكشفت شبكة "سكاواكا" العالمية أن الدولي المصري محمد صلاح هو هداف الدوري الإنجليزي حتى الآن منذ 2017 ما يعزز مكانة اللاعب التهديفية في ملاعب كرة القدم العالمية.

احتل الدولي المصري المركز الثانى بقائمة أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز أشهر الدوريات بالعالم خلال شهر فبراير المنقضي وفقاً للتقرير المعلن من مركز الدراسات الرياضية السويسري cies الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وجاء صلاح بالمرتبة الخامسة بين اللاعبين العشرة الأفضل في الدوريات الخمس الكبرى والثانى بعد دوايت ماك نيل لاعب بيرنلى من بين اللاعبين في الدوري الأشهر بالعالم المتواجدين في البطولة بخلاف نجم ايفرتون اللاعب ريتشارلسون الذي حل في المرتبة التاسعة بين القائمة المعلنة.

وقدم محمد صلاح خلال شهر فبراير مستويات عالية مع الريدز شهدت الفوز في العديد من المباريات التي أقيمت بالدوري الإنجليزي والتي استطاع من خلالها التسجيل بواقع هدفين في مرمى ساوثهامبتون بالإضافة الى هدف أمام وست هام يونايتد.