شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شاهد كيف أشعلت جماهير تونس مران الترجى استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وحاوطت الجماهير الملعب من الداخل والخارج وسط حماسية شديدة من جانب اللاعبين خلال التدريبات التي تابعها الآلاف من الجماهير التي ستؤازر الفريق مساء الجمعة بملعب رادس في المباراة المصيرية لبطل النسختين الماضيتين من البطولة القارية الشهيرة.

ويلتقى الترجى التونسى ضد الزمالك في المباراة التي ستجمعهما مساء الجمعة المقبلة في إياب دور الثمانية لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

وصلت منذ قليل ، بعثة فريق الزمالك إلى تونس ، استعدادا لمواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات العودة لدور الـ8 بدورى أبطال أفريقيا.

وأعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك قائمة الفريق المسافرة إلى تونس، لمواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات العودة لدور الـ 8 بدورى أبطال أفريقيا.

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وضمت قائمة الزمالك كلا من: محمد أبو جبل، محمود جنش، محمد صبحى، محمد عواد، حازم امام، محمد عبد السلام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافى، احمد عيد، طارق حامد، محمد حسن، فرجانى ساسى، احمد سيد زيزو، مصطفى فتحى، أوباما، محمد اوناجم، اشرف بن شرقى، شيكابالا، محمد عنتر، مصطفى محمد، كاسونجو، اسلام جابر.

واستبعد كارتيرون كلا من: عبد الله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبد الغنى وعمر السعيد من السفر إلى تونس، فيما تم ضم باقى اللاعبين المقيدين افريقيا.

وتوجهت بعثة الزمالك، مساء اليوم، الثلاثاء، إلى تونس، استعداداً لمواجهة الترجى التونسى، فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد رادس، فى إياب منافسات دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وسيخوض الفريق مرانه الأخير صباح اليوم، على ملعب النادى، على أن تتوجه بعثة الزمالك مساءً إلى مطار القاهرة من أجل السفر إلى رادس على متن طائرة خاصة التى وفرها مرتضى منصور رئيس النادى لتجنب إرهاق اللاعبين بعدما توالت رحلات الفريق الخارجية خلال الشهر الماضى.

وحجز مسئولو الزمالك لتدريب الفريق الأربعاء المقبل على استاد المنزه، وهو أول مران للفريق فى تونس، فى إطار الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى التى ستجمع بينهما فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على استاد رادس.