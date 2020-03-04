شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى وخسارة الزمالك فى ثامن جولات نهائيات دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الثلاثاء مواجهات قوية فى إطار ثامن جولات الدور النهائى بدورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2019 / 2020. وشهدت هذه الجولة فوز كل من الأهلى على المعادى بنتيجة 19/ 15، والشمس على الجزيرة بنتيجة 36/25، وسموحة على سبورتنج بنتيجة 28/ 24، فيما تعادل الزمالك مع الطيران بنتيجة 27 / 27.

وشهدت الجولة السابعة فوز كل من الشمس على الأهلى بنتيجة 25 /17، وسبورتنج على المعادى بنتيجة 25/ 17، والجزيرة على الزمالك بنتيجة 29 /28، وسموحة على الطيران بنتيجة 42 /32 . بينما تقام الجولة التاسعة يوم 7 مارس بمواجهات بين كلا من، الأهلى مع الجزيرة، وسموحة مع المعادى، والشمس مع الطيران والزمالك مع سبورتنج.

Advertisements

أما الجولة الخامسة بدورى محترفى الرجال فتقام يوم الخميس 5 مارس المقبل بمواجهات بين كل من، سبورتنج مع الأهلى، وطلائع الجيش مع هليوبوليس، والبنك الأهلى مع الزمالك، وسموحة مع الأوليمبى .

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب على صعيد الرجال بـ21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية، بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين، بالرغم من تصدره للنقاط الاعتبارية.

شهدت مباريات دور الـ16 بكأس مصر فوز كل من الأهلى على أصحاب الجياد بنتيجة 25/19، وسبورتنج على الجزيرة بنتيجة 25 /23، والمعادى على الحوار بنتيجة 30/ 26، والأوليمبى على تكرير البترول بنتيجة 31/23، وطلائع الجيش على سموحة بنتيجة 28/27، والزمالك على بنها بنتيجة 38 /20.