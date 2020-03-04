شكرا لقرائتكم خبر عن يامن بن ذكري يضع روشتة فوز الزمالك أمام الترجي التونسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم التونسى يامن بن ذكرى، لاعب الزمالك السابق، التهنئة للنادى الأبيض على فوزه بلقبى السوبر الأفريقى والمصرى فى أيام معدودة. وقال بن يامن فى تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه طارق يحيى على شاشة قناة الزمالك: "أبارك للنادى الذى لعبت داخل صفوفه على بطولاته المحلية والقارية فى الأونة الأخيرة".

وأضاف: "الزمالك فاجأ الجميع فى مواجهة الترجى بالسوبر الأفريقى وحقق نتيجة غير متوقعة وانتصر بثلاثية تاريخية". وواصل: "التركيز وامتصاص حماس جماهير الترجى هما سلاحى الزمالك فى مواجهة يوم الجمعة المقبل". وتابع بن ذكرى تصريحاته مؤكداً أنه لا يزال هناك شوط آخر فى رادس والأمور لم تحسم بعد، مشيراً إلى أنه سيقوم بزيارة بعثة النادى الأبيض خلال تواجدها فى تونس.

وأنهى يامن بن ذكرى تصريحاته مشيداً بالحارس محمد أبوجبل وبثنائى قلب الدفاع محمود علاء ومحود الونش، مؤكداً أنهم كانوا على مستوى مميز فى المباريات الثلاثة الأخيرة للفريق.

Advertisements

ووصلت، منذ قليل، بعثة فريق الزمالك إلى تونس، استعدادا لمواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات العودة لدور الـ8 بدورى أبطال أفريقيا.

وأعلن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، قائمة الفريق المسافرة إلى تونس، لمواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات العودة لدور الـ 8 بدورى أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الزمالك كلا من: محمد أبو جبل، محمود جنش، محمد صبحى، محمد عواد، حازم إمام، محمد عبد السلام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافى، أحمد عيد، طارق حامد، محمد حسن، فرجانى ساسى، احمد سيد زيزو، مصطفى فتحى، أوباما، محمد أوناجم، اشرف بن شرقى، شيكابالا، محمد عنتر، مصطفى محمد، كاسونجو، إسلام جابر.

فيما استبعد كارتيرون كلا من: عبد الله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبد الغنى وعمر السعيد من السفر إلى تونس، فيما تم ضم باقى اللاعبين المقيدين أفريقيا.