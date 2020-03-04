شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الصيد يكرم ثلاثى التايكوندو بعد تأهلهم إلى أولمبياد طوكيو.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرم مجلس إدارة نادى الصيد، برئاسة محسن طنطاوى، ثلاثى التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى وعبد الرحمن وائل بعد تأهلهم لأولمبياد طوكيو 2020، وذلك فى تمام الساعة 7 مساء يوم الخميس المقبل بمقر النادى.

ومن المنتظر أن يشهد التكريم حضور مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، ومجلس إدارة اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم، والجهاز الفنى لمنتخب التايكوندو .

Advertisements

يذكر أن سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو إلى منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، من خلال مشاركته فى بطولة الجائزة الكبرى بروسيا، ليكون أول لاعبى التايكوندو المتأهلين لأولمبياد طوكيو.

فيما تأهلت اللاعبة هداية ملاك للأولمبياد للمرة الثانية على التوالى بعد تحقيقها الميدالية البرونزية لأولمبياد ريو دى چانيرو فى منافسات التايكوندو.

بينما تأهل عبد الرحمن وائل "بودي" إلى دورة الألعاب الأولمبية فى منافسات وزن -٦٨ كجم بعد فوزه فى مباراة نصف النهائى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد والتى أقيمت فى مدينة الرباط المغربية.