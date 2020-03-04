شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: أشكر مرتضى منصور على الدعم وسنحارب من أجل التتويج بالألقاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفرنسي بارتيس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، التحية والشكر لمرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي. وقال كارتيرون في فيديو جمعه بمرتضى منصور أذاعه برنامج "زملكاوي" الذى يقدمه طارق يحيى على شاشة قناة الزمالك: "أشكر رئيس النادي على دعمنا ومساندتنا دائماً".

وواصل الفرنسي: "دايماً ما يحفزنا رئيس نادي الزمالك ويعطينا الحافز لتحقيق أفضل ما لدينا". وأنهى حديثه: "نقدم موسما جيدا حتى الآن وسنحارب من أجل إكمال ما بدأناه والسعي نحو التتويج بالألقاب".

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ووصلت، منذ قليل، بعثة فريق الزمالك إلى تونس، استعدادا لمواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات العودة لدور الـ8 بدورى أبطال أفريقيا.

وأعلن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، قائمة الفريق المسافرة إلى تونس، لمواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات العودة لدور الـ 8 بدورى أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الزمالك كلا من: محمد أبو جبل، محمود جنش، محمد صبحى، محمد عواد، حازم إمام، محمد عبد السلام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافى، أحمد عيد، طارق حامد، محمد حسن، فرجانى ساسى، احمد سيد زيزو، مصطفى فتحى، أوباما، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، شيكابالا، محمد عنتر، مصطفى محمد، كاسونجو، إسلام جابر.

فيما استبعد كارتيرون كلا من: عبد الله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبد الغنى وعمر السعيد من السفر إلى تونس، فيما تم ضم باقى اللاعبين المقيدين أفريقيا.