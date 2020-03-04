شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. تعرف على أسباب تراجع مستوى حسين الشحات فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار تراجع مستوى حسين الشحات نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني في الفترة الأخيرة حيرة البعض، خاصة وأن اللاعب كان واحدا من أهم عناصر الفريق منذ انضمامه لصفوف الفريق الأحمر قادماً من صفوف العين الإماراتي.

أشار البعض أن سبب تراجع حسين الشحات هو معاناته من إصابة وآلام مختلفة وهو الأمر الذي يتلخص كالتالي :

-قبل انضمام حسين الشحات للأهلي كان يعاني من الفتاء

-حسين الشحات لم يجر الجراحة وانضم لصفوف الأهلي

- تألق حسين الشحات بعد انتقاله للأهلي في ظل عدم وجود أي شكوى من الفتاء

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-عاودت آلام الفتاء حسين الشحات الأمر الذي أثر بالسلب على مستوى ومردود اللاعب

-خضع حسين الشحات لفحوصات تحت اشراف أحد الأطباء المتخصصين والذي أوصى بإجراء اللاعب لجراحة

-فضل حسين الشحات تأجيل الجراحة في ظل حاجة الفريق لجهوده فضلاً عن إصابة رمضان صبحي والذي افقد الأهلي الكثير من قوته الهجومية.

-يدرس حسين الشحات اجراء الجراحة بعد العودة من رحلة جنوب افريقيا بالتنسيق مع الجهاز الفني

-طبيب الأهلي أكد أن الفتاء لن يعيق حسين الشحات عن اللعب وأن تأجيل الجراحة أمر لن يضر اللاعب على المستوى الصحي والفني.