شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعين علاء جاب الله مديرًا عامًا للاتصال السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تعيين علاء جاب الله، مديرا عاما للإدارة العامة للاتصال السياسي، علي أن يبدأ مهام عمله بشكل رسمي غدًا الأربعاء.

ويعد علاء جاب الله أحد الكوادر الشبابية داخل وزارة الشباب والرياضة، وسبق له أن عمل في المكتب الفني بالوزارة للعديد من السنوات وتدرج في السلم الوظيفي حتي شغل منصب المدير العام للاتصال السياسي.



قرار الوزير

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة، قد نظمت ندوة تثقيفية من خلال الإدارة المركزية للطب الرياضي وذلك لرفع الوعي الثقافي الصحي للرياضيين المشاركين في بطولات دولية خارج حدود الوطن.

وجاءت الندوة تحت عنوان "طرق الوقاية للرياضيين من أخطار فيروس كورونا" وذلك بمركز تدريب الفرق القومية بالمعادي، حاضر في الندوة كل من الدكتوره أماني أبو زيد ​​أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب قصر العيني، الدكتورة ريهام غلاب​​​ مدرس وعضو المجلس العلمي لإدارة الازمات والكوارث الطبية.

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وقد تناولت الندوة طرق التعرف على المرض وطبيعته والأعراض التي تظهر على المصابين به وقد تم التركيز خلال الندوة على سبل وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بهدف اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الرياضيين والفرق الرياضية المختلفة ، وكذلك المساهمة والعمل علي نشر الوعي بسبل الوقاية داخل المجتمع.