شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستعد للأهلي بالفوز على فاركو بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب الفريق الكروى الأول بنادى سموحة على فريق فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين عصر اليوم ضمن برنامج الإعداد لمواجهة النادي الأهلي، في مستهل مباريات الدور الثانى لمسابقة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها فى الحادى عشر من شهر مارس الجاري على ملعب استاد القاهرة.

أحرز أهداف سموحة، محمد نادى ومحمد طلعت وأحمد مكى، ويواصل سموحة استعداداته غدًا باستضافة فريق الحمام على ملعب أليكس ويست فى مباراة ودية، تقرر إقامتها فى الواحدة ظهرًا.

من جانبه أبدى حمادة صدقى المدير الفنى لفريق سموحة رضاه التام عن فترة التوقف حيث نجح الجهاز الفنى فى التعرف أكثر على جميع اللاعبين بالإضافة إلى رفع معدل اللياقة البدنية لجميع اللاعبين عقب فترة الإعداد التى خصصها الجهاز الفنى للاعبين.

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وأشاد صدقى بالتزام اللاعبين خلال الفترة الماضية وحالة الإصرار لدى اللاعبين للظهور بشكل جيد وتغير الصورة عن الدور الأول خاصة أن الفريق سيخوض مباراة قوية أمام الأهلى الذى يسعى للحفاظ على أرقامه القياسية بعد تحقيق 16 فوز متتالى في الدورى .

ومن جهته أبدى أحمد ناجى مدرب الحراس عن رضاه عن الحالة التنافسية لجميع الحراس والظهور بشكل جيد خلال المباريات الودية وهو جعل اطمئنان لدي الجهاز الفني على حراسة مرمى الفريق السكندرى.