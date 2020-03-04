أول رد فعل رسمي من الاستئناف على تظلم الأهلي والزمالك من عقوبات السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، بياناً رسمياً بشأن تظلم الأهلي والزمالك من عقوبات مباراة كأس السوبر المصري.

وكانت لجنة الانضباط قد اصدرت في وقت سابق، عقوبات قوية ضد الأهلي والزمالك، بعد الأحداث المؤسفة بملعب استاد محمد بن زايد بالإمارات بعد تتويج الزمالك بالكأس.

وجاء البيان على النحو التالي:

تقدم نادي الزمالك بتظلم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم على العقوبات التي وقعت على عدد من مسئوليه ولاعبيه نتيجة الأحداث التي وقعت بعد مباراة السوبر المصري التي أقيمت في 20 فبراير الماضي بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

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وكان النادي الأهلي قد تقدم بتظلم حول الموضوع نفسه، بعد الإطلاع على الأسطوانة المدمجة للأحداث.

حيث سبق وأن أعلن الاتحاد المصري عن ترحيبه بإطلاع أي من طرفي المباراة على محتواها والتي تم الحصول عليها رسميا، وذلك في مواجهة محاولات غير مبررة للتشكيك فيها، ثبت كذب ادعاءاتها.

ومن المقرر أن يتم عرض التظلمين على لجنة الاستئناف بالاتحاد في اجتماع لم يحدد موعده بعد، حيث قام الناديان بتسديد الرسوم الخاصة بذلك.