صنداونز: لاعبان من الأهلي لفتا انتباه موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد المصري خالد علي، المنسق الإعلامي لنادي صنداونز الجنوب إفريقي، أن حظوظ الفريق في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لا تزال قائمة رغم الخسارة من الأهلي في ذهاب ربع النهائي بنتيجة (2-0).

وقال علي، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 2": "حظوظ صنداونز لا تزال قائمة، يتبقى شوط آخر في جنوب إفريقيا وفي مثل هذه المواقف لا بد أن ننسى نتيجة لقاء الذهاب ونركز على العودة".

وأضاف: "فريق صنداونز على راحة ثلاثة أيام، حيث سافر من القاهرة يوم الأحد وعاد إلى جنوب إفريقيا صباح الإثنين ولم يتدرب يوم الثلاثاء، وسيبدأ معسكره استعدادا لمواجهة الأهلي بدء من يوم الأربعاء".

وأوضح: "تذاكر المباراة طُرحت على الإنترنت وسيكون هناك حشد جماهيري في المواجهة بالملعب الذي يسع إلى 25 ألف متفرج، يوجد اهتمام إعلامي أيضا، خاصةً أن مباريات الفرق المصرية تلقى اهتماما كبيرا".

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وأكمل: "سنخوض مواجهة الأهلي بنفس قائمة اللاعبين التي خاضت لقاء الذهاب، حيث يتواصل غياب مورينو وألفونسو بسبب الإصابة، لكن الظهير الأيسر سيكون جاهزا للإياب بعد تعافيه من آلام عضلية".

وعن اللاعبين الذين لفتوا انتباه بيتسو موسيماني مدرب صنداونز، من الأهلي، رد خالد علي قائلا: "جونيور أجايي وعلي معلول، المدرب أبدى إعجابه كثيرا بمستواهم، وبالتأكيد سنكون سعداء حال غياب معلول".

ويخضع علي معلول، صاحب هدفي فوز الأهلي في لقاء الذهاب، لبرنامج تأهيلي مصغر خلال الفترة الحالية من أجل تجهيزه لمباراة العودة أمام صنداونز، بعدما اشتكى الظهير التونسي من إجهاد في العضلة الأمامية.

وأتم المنسق الإعلامي لصنداونز تصريحاته قائلا: "هناك متابعة لتدريبات الأهلي، أصبح الفريقان كتابا مفتوحا لبعضهما، والفريق صاحب الجاهزية الأفضل سيحقق الفوز".

يذكر أن الأهلي سيحل ضيفا على صنداونز في بريتوريا يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بتمام الساعة الثالثة عصرا.