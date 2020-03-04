هل أفسد مرتضى منصور انتقال حمدي النقاز للخليج؟.. اللاعب يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أشاد حمدي النقاز، لاعب نادي سودوفا بطل ليتوانيا، بالفترة التي قضاها بصفوف نادي الزمالك قبل أن يفسخ تعاقده مع الفريق، لافتًا النظر إلى تحقيقه 4 بطولات خلال عام ونصف مع الفريق.

حمدي النقاز، أضاف خلال تصريحات لإذاعةifm التونسية:"أرسلت لاتحاد الكرة المصري شكوى بسبب مستحقاتي مع الفريق ولم أكن أشعر بالراحة فكان هناك مشكلة لي خاصة بالإقامة لزوجتي وابنتي وغيرها لذا لم أركز مع الكرة في بعض الأحيان ولكنني تغلبت على ذلك وحصدت بطولات".

وردًا على سؤال مقدم البرنامج عن كون مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك سببًا فشل انتقاله لأندية خليجية، قال حمدي:"الحقيقة أتوقع منه أي شيء وحتى لا أكذب عليك هناك العديد من الأمور غير الواضحة ولكن لا أريد الدخول في تفاصيل فهو قريب من الدوري السعودي والإمارات ولا أحب أظلم أحد ولكن نتصور ذلك".

وأتم النقاز حديثه بالإشارة إلى أنه تلقى عروضًا من أندية تلعب في دوري أبطال أفريقيا ولكن تسجيله بقائمة الزمالك الأفريقية كان يمنع ذلك.