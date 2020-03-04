ميتشو: الزمالك لديه مدرب أفضل من السابق.. والأهلي يواجه مشكلة في بريتوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد الصربي ميتشو المدير الفني السابق لنادي الزمالك أن القلعة البيضاء باتت تتمتع بحضور مدير فني أفضل من السابق (في إشارة إلى نفسه)، معبراً عن سعادته بانتصارات الزمالك الأخيرة.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال ميتشو :"سعيد جداً بما يحققه الزمالك الآن، لقد حقق العديد من النجاحات في الموسم الحالي، فبعد فوزه بكأس مصر حقق لقبي السوبر المحلي والإفريقي".

ورحل ميتشو عن تدريب الزمالك في الموسم الحالي قبل أن يأتي الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الأهلي السابق لقيادة القلعة البيضاء وتحقيق لقبي السوبر في فبراير الماضي.

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وأضاف ميتشو :"ليس من السهل الفوز على الترجي في مباراتين متتاليتين، سعيد باللاعبين والمدرب والإدارة، لا أشعر بأي أحقاد أو مشاعر سلبية تجاه الزمالك، أتمنى لهم كل التوفيق والنجاح".

وتابع مدرب منتخب زامبيا قائلاً :"الزمالك حقق نتيجة جيدة في مباراة الذهاب، لكن مباراة العودة ستكون صعبة بسبب الأجواء والجماهير والخصم، لكنه قادر على التأهل".

وعن مواجهة الأهلي وصنداونز في إياب ربع نهائي دوري الأبطال قال ميتشو :"الأهلي يواجه صعوبات كبيرة بسبب الظروف الطبيعية في بريتوريا التي ترتفع 1800 متر عن سطح البحر".

وأتم ميتشو :"الأهلي فاز بثنائية ذهاباً وهذه نتيجة رائعة، لكن الجميع في صنداونز يتذكر الخماسية ويلوح بها، ستكون مباراة صعبة، لكن الأهلي يمكنه التأهل إلى نصف النهائي".