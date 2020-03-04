بسبب "كورونا".. تأجيل مباراة ميلان ويوفنتوس في كأس إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:
قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تأجيل مباراة آس ميلان ويوفنتوس في مواجهة إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.
وكان من المقرر أن تقام مباراة الميلان وبوفنتوس غدا الأربعاء على ملعب الأخير بتورينو، حيث تعادل الفريقان في مباراة الذهاب بنتيجة 1-1.
وأشارت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن المسئولون اتخذوا قرارا بتأجيل مباراة ميلان ويوفنتوس إلى موعد لاحق، بسبب الأزمة التي تعيشها إيطاليا إثر انتشار فيروس كورونا في البلاد.
يذكر أنه تم تأجيل بعض مباريات الجولة 26 من منافسة الدوري الإيطالي مؤخرا، وعلى رأسها قمة الجولة بين إنتر ميلان ويوفنتوس في "السيريا إي".
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