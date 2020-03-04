مرتضى منصور: أزمة المستحقات انتهت.. وتساوينا مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، حصول أعضاء الجهاز الفني للفريق على مستحقاتهم المتأخرة، مشيدًا بقدرات المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا.

واجتمع مرتضى منصور أمس الإثنين بالجهاز الفني للزمالك قبل السفر إلى تونس لمواجهة الترجي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال يوم الجمعة المقبل، بعدما حسم الفريق الأبيض لقاء الذهاب بنتيجة (3-1) في القاهرة.

وقال مرتضى في مقطع فيديو تم نشره على "يوتيوب" اليوم الثلاثاء: "حصل جميع أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي على جميع مستحقاتهم الجهاز المتأخرة، وأشكرهم على تحمل ظروف النادي في الفترة الماضية بسب الحجز على أموال النادي من ممدوح عباس (رئيس الزمالك الأسبق) وعمرو الجنايني (رئيس اتحاد الكرة)".

وأضاف: "قمنا بتصفية الحسابات المالية مع الجهاز الفني من أجل السفر إلى تونس بمعنويات مرتفعة، خاصةً أنهم يبذلون جهدًا غير طبيعي، يُلقب كارتيرون بـ(ثعلب الصحراء) لكني أطلق عليه لقب (ثعلب الاستاد)".

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وأكمل: "أطمئن الجماهير، أنهينا أزمة المستحقات المتأخرة للجهاز الفني ولجميع اللاعبين قبل السفر إلى تونس، والمطلوب حاليا هو إسعاد الجماهير".

وتابع: "حصل الزمالك في عهدي على كل البطولات، سواء الدوري المصري أو كأس مصر أو السوبر المصري أو السوبر الإفريقي أو الكونفدرالية، يتقى لنا بطولة واحدة وهي دوري أبطال إفريقيا".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "لأول مرة يحدث هذا التوازن في عدد الألقاب مع النادي الأهلي بعدما حصل الناديان على 11 بطولة لكل منهما، حيث كان الأخير متفوقا بفارق شاسع عن الزمالك خلال السنوات الماضية".