السفير المصري بتونس: الحضور الجماهيري للقاء الزمالك والترجي لن يتأثر بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد نبيل حبشي، السفير المصري بتونس، أن اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا بدولة تونس خلال الساعات الماضية لن يؤثر على الحضور الجماهيري لمواجهة الزمالك والترجي.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي التونسي بإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في مواجهة مقرر لها مساء الجمعة المقبل في استاد رادس.

وقال حبشي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت، ظهور حالة مصابة بفيروس كورونا لن يؤثر على التواجد الجماهيري لمباراة الزمالك والترجي التونسي.

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وأضاف، أن السلطات التونسية تكثف جهودها لتواجد الجماهير في المباراة، المقرر أن يصل عدد الحضور الجماهيري لها لـ 50 ألف مشجع.

وأوضح، أنه لا يوجد خطورة كبيرة على الجماهير التي ستتواجد في ملعب رادس، والضرر الأكبر يقع داخل الأماكن المغلقة.

وأتم تصريحاته:" حتى الآن لا توجد أخبار عن وصول جماهير قادمة من مصر لحضور المباراة، لكن أعتقد أن العدد لن يزيد عن 500 مشجع للزمالك".

ونجح الزمالك في الفوز خلال مواجهة الذهاب أمام الترجي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي احتضنه ملعب القاهرة الجمعة الماضية.