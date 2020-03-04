كورونا "يطيح" مواجهة يوفنتوس وميلان

قالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" ووسائل إعلام إيطالية أخرى، أمس الثلاثاء، إن السلطات قررت تأجيل مباراة إياب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم، التي كانت مقررة بين يوفنتوس وميلان في تورينو غدا

الأربعاء، إلى أجل غير مسمى، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وحظرت السلطات إقامة أحداث رياضية في العديد من المناطق في إيطاليا، رغم أن مباريات الدوري يمكن إقامتها

من دون جماهير وهو خيار فضل مسؤولو الدوري الإيطالي عدم استخدامه.

وتم استثناء منطقة بيمونتي التي تقع فيها تورينو من الحظر، يوم الأحد، وقال يوفنتوس إن المباراة ستمضي قدما بحضور جماهيري.

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لكن وكالة أنسا ذكرت، اليوم الثلاثاء، أن مجلس المدينة قرر تأجيل المواجهة.

وسيستضيف نابولي منافسه إنتر ميلانو في المباراة الأخرى، الخميس.