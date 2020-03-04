الصيد يكرم ثلاثي التايكوندو بعد تأهلهم لأولمبياد طوكيو

يكرم مجلس ادارة نادي الصيد ، ثلاثى التايكوندو هداية ملاك، وسيف عيسي، وعبد الرحمن وائل بعد تأهلهم لأولمبياد طوكيو 2020، وذلك في الساعة 7 مساء يوم الخميس المقبل بمقر النادي .
ومن المنتظر ، أن يشهد التكريم حضور مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب ، ومجلس إدارة اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم ، والجهاز الفني لمنتخب التايكوندو .
يذكر ان ثلاثي الصيد والمنتخب الوطني تاهل للاولمبياد بعد تحقيق المراكز الأولي لبطولة افريقيا التي اقيمت بالمغرب.
فيما يعد تأهل اللاعبة هداية ملاك ، للأولمبياد للمرة الثانية على التوالي انجازا كبيرا بعد تحقيقها الميدالية البرونزية لأولمبياد ريو دي چانيرو فى منافسات التايكوندو.
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