تشيلسي يعمق جراح ليفربول ويطيح به من كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل تشيلسي إلى الدور القادم من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على ليفربول بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن الدور الخامس من الكأس الإنجليزية.

سجل البرازيلي ويليان هدف تشيلسي الأول في الدقيقة

13، بعد تمريرة خاطئة من فابينيو لاعب ليفربول، ليقطعها الأخير ويسددها على مرمى الريدز، يفشل إدريان حارس المرمى في التصدي لها، لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 63، عزز روس

باركلي تقدم البلوز بعد تسديدة قوية سكنت شباك الريدز، ومجهود رائع من هجمة مرتدة قادها اللاعب الإنجليزي.

شارك محمد صلاح في اللقاء في الدقيقة 80 بديلًا حيث فضل المدرب الألماني يورجن كلوب إجلاسه على مقاعد البدلاء.

وسينتظر البلوز الفائز من مانشستر يونايتد وديربي كاونتي، لمواجهته بدور ربع النهائي.