غدا.. بتروجت راحة من التدريبات قبل لقاء القناة بالممتاز "ب"

يحصل لاعبو بتروجت على راحة غدا" الأربعاء من التدريبات قبل إستئنافها بعد غد في الواحدة ظهرا استعدادا للقاء القناة الإثنين المقبل بملعب القناة بالإسماعيلية ضمن

الجولة السابعة عشر لدوري القسم الثاني" الممتاز ب بالمجموعة الثانية.

كان الفريق قد تدرب اليوم بقيادة علاء عبد العال

المدير الفني، وشارك في المران جميع اللاعبين بمافيهم الذين أدوا مباراة الزرقا امس بستاد بتروسبورت.

وأدى المشاركون في لقاء الأمس تدريبا خفيفيا ، بينما وضع عبد العال برنامجا قويا للذين لم يشاركوا في اللقاء.