بتروجت في الإسماعيلية الأحد للقاء القناة بالممتاز" ب"

يسافر فريق بتروجت لكرة القدم الى الإسماعيلية صباح الأحد المقبل ، للمبيت بها قبل لقاء القناة في اليوم التالي، بملعب الأخير في الجولة السابعة عشر لدوري الممتاز ب بالمجموعة الثانية" القاهرة".
وسوف يتدرب فريق بتروجت فور وصوله الى الإسماعيلية استعدادا للقاء، بمشاركة جميع اللاعبين المسافرينوالدخول في معسكر مغلق حتى موعد انطلاق اللقاء.
واكد مدير الكرة لبتروجت مصطفى هنداوي أن فريقه يرفع شعار لابديل عن الفوز في كل مباراة لإستمرار حظوظه في المنافسة على الصعود للدوري الممتاز مشيرا الى أنفارق النقاط الثلاثة مع سيراميكا المتصدر يشعل الصراع في المقدمة ، حيث ان رصيد سيراميكا 31 نقطة، وبتروجت والداخلية كل منهما رصيده 28 نقطة والمتبقي 6 مباريات صعبة لكل الفرق.
وشدد هنداوي على أن قائمة الفريق تخلو من الايقاف أو الإصابات مما يعطى أفضلية امام الجهاز الفني بقيادة كابتن علاء عبد العال في اختيار التشكيل والتغيرات المناسبة.
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