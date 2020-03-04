بعد تزاحمه لأفضل لاعبي إحصائيات "كاف".. دعم خاص من الزمالكاوية لـ طارق حامد

تصدر طارق حامد، لاعب نادي الزمالك، معدلات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن أفضل إحصائيات مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ليظهر طارق حامد لاعب الزمالك مع خماسي الأهلي.

وظهر طارق حامد، وحيدًا من لاعبي الزمالك في الإحصائيات، بعد أن أصبح أكثر اللاعبين الذين قدموا تمريرات صحيحة لزملائهم "69 تمريرة"، وساهم طارق حامد في فوز

الزمالك على الترجي التونسي (3-1) على استاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع النهائي.

وظهر خمسة لاعبين من الأهلي في إحصائية الأفضل، حيث تقاسم المالي أليو ديانج مع حسين الشحات قمة ترتيب أكثر اللاعبين صناعة للفريق "4 فرص"، وانفرد علي معلول ظهير الأهلي الأيسر بقائمة أكثر اللاعبين لمسًا للكرة "103 لمسة"، كما تصدر قائمة أفضل

الهدافين مع محمد ناهيري "هدفين لكل منهما".

Advertisements

وتقاسم محمد مجدي أفشة، قمة ترتيب أكثر اللاعبين تسديداً على مرمى الخصم مع محمد ناهيري "3 تسديدات لكل منهما"، وأخيراً ظهر النيجيري جونيور أجايي في قائمة أكثر اللاعبين تنفيذاً للمراوغات الناجحة، مع إسماعيل الحداد "4 مراوغات ناجحة لكل منهما".

ودعمت جماهير نادي الزمالك، لاعبهم طارق حامد، من خلال نشر صوره ومقتطفات من مجهوده في الملاعب خلال المبارايات الأخيرة لـ الأبيض، خاصة بعد إعلان "كاف" بأنه يزاحم خماسي النادي الأهلي في أفضل لاعبي مبارايات دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.