الحكم الدولي محمود البنا يكشف تفاصيل حادث "كفر الشيخ"

روى محمود البنا الحكم الدولي، تفاصيل الحادث الذي تعرض له خلال الساعات الماضية على طريق كفر الشيخ المحلة.
قال البنا لـ "الوفد": "السيارة حدث بها نوع من عدم
وتابع: "حالتي جيدة ولم أتعرض لإصابات قوية لكن السيارة تحطمت جراء الحادث".
و نجا الحكم الدولي محمود البنا من حادث مروع على الطريق، حيث تحطمت سيارته، و كان البنا أدار أخيرًا مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري، حيث فاز الأحمر بنتيجة ٣/ ٠.
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