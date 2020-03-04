مصر تشارك في بطوله العالم للألعاب الإلكترونية

وافقت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني على المشاركة في بطولة العالم ( FIFA2020 ) المقرر إقامتها بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن خلال الفترة من 22 وحتى 24 مايو المقبل والتي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكره القدم.
ومن المقرر أن ينظم الاتحاد المصري تصفيات لاختيار من سيمثل مصر في البطولة.
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