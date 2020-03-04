لاعب الزمالك السابق: كارتيرون أثبت تفوقه على فايلر

قارن رضا سيكا لاعب المنتخب الوطني السابق وناديي الزمالك والإسماعيلي بين السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي و الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك.

وقال سيكا في تصريحات لـ"الوفد" أنه يرفض المقارنة بين مدربي الأهلي الزمالك لأن كارتيرون هو الأفضل وحقق الكثير

من البطولات بينما فايلر لا يمتلك سيرة ذاتيه جيدة.وأضاف قائلاً إن الإختبار الوحيد لفايلر منذ توليه مهام تدريب الأهلي هو لقاء صن داونز الذي انتهى بفوز أصحاب القلعة الحمراء بهدفين دون رد.في حين أن كارتيرون برفقة الزمالك ظهر بشكل جيد خاصة في المباريات الإفريقية وحصل علي بطولتين في أسبوع وهذا يعد إنجاز يحسب له.ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في جنوب أفريقيا في إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.بينما يواجه الزمالك نظيره الترجي التونسي يوم الجمعة المقبلة بتونس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.