تشيلسي يتقدم على ليفربول في الشوط الأول بكأس إنجلترا

تقدم تشيلسي على نظيره ليفربول بهدف دون رد، في الشوط الأول، خلال المباراة الجارية حاليًا على ملعب "ستافورد بريدج"، ضمن الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي. بريدج"، ضمن الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي. سجل هدف التقدم البرازيلي وليليان لاعب تشيلسي في الدقيقة 13 بعد تمريرة خاطئة من فابينيو، ليقطعها اللاعب البرازيلي، ويسددها بقوة، يفشل أدريان حارس مرمى ليفربول بالتصدي لها، لتسكن الشباك. لاعب تشيلسي في الدقيقة 13 بعد تمريرة خاطئة من فابينيو، ليقطعها اللاعب البرازيلي، ويسددها بقوة، يفشل أدريان حارس مرمى ليفربول بالتصدي لها، لتسكن الشباك.

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