هل اصبح اقرب إلى ريال مدريد.. - جماهير سان جيرمان تنقلب على مبابي واللاعب يرد بسخرية

يبدو أن الأيام القادمة ستشهد تغييرات عديدة في مستقبل الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان وأحد ألمع المواهب الشابة في أوروبا والعالم، حيث تسبب رغبته في اللعب لريال مدريد خلال السنوات المقبلة والعمل مع مثله الأعلى زين الدين زيدان مدرب الملكي، أزمات مع جماهير فريقه الحالي التي تدهورت علاقته بها كثيراً في الفترة الأخيرة.



وبحسب صحيفة L’equipe الفرنسية، فإن الخلاف بدأ خلال مباراة بوردو، في فبراير/شباط الماضي، التي فاز بها سان جيرمان بنتيجة 4-3، ثم أبدت الجماهير غضبها من نجوم الفريق عقب الخسارة أمام بروسيا دورتموند في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال بنتيجة 2-1.



ووجهت الجماهير رسائل لنجوم الفريق من بينهم تياغو سيلفا ونيمار ومبابي، مضمونها: “خائفون من الفوز؟ ارتدوا ملابسكم”، ليرد بعدها كيليان مبابي بسخرية عبر حسابه على “إنستغرام” بقوله “الخوف من الفوز؟”.



ووفقاً للتقرير فإن مبابي يشعر بأنه غير محبوب من قبل جماهير فريقه، التي تواجهه بغضب شديد لعلمها برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد، وأكد التقرير أن هناك اجتماعات غير رسمية تتم بشكل منتظم بين المقربين من اللاعب وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.



ورغم الأزمة الحالية بين مبابي وجماهير ناديه، وعدم توصله لاتفاق مع سان جيرمان بشأن التجديد، فإن بيريز لا يريد إفساد علاقته مع ناصر الخليفي، مالك سان جيرمان، لذا فإن محاولات نقل اللاعب لمدريد لن تتم إلا عن طريق التفاوض مع النادي الفرنسي.



وأكد أحد المقربين من الرئيس الملكي ذلك، حيث قال له: “ليس هناك شك في أن كيليان مبابي سوف يلعب لريال مدريد، إنها فقط مسألة وقت، لن نتعجل مع مبابي، فالوقت يلعب لصالحنا، ثم سنطبق نفس الاستراتيجية التي اتُّبعت لضم هازارد”.



وانتقل هازارد إلى ريال مدريد، مطلع الموسم الجاري قادماً من تشيلسي، حيث راقبه ريال مدريد على مدار فترات طويلة، وانقضّ عليه قبل موسم واحد فقط من نهاية عقده، ليضطر تشيلسي إلى بيعه وتحقيق ربح مادي.



ويرتبط مبابي بعقد مع سان جيرمان حتى صيف 2022، ومن خلال هذه التصريحات فإن ريال مدريد لن يدخل في مفاوضات لضم مبابي في نهاية الموسم الجاري، وسينتظر لصيف 2021، من أجل الضغط وحسم الصفقة.





المصدر: مواقع الكترونية