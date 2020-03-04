رياضة | بعد الخسارة أمام تشيلسي.. تعرف على موعد مباراة ليفربول المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الخسارة أمام تشيلسي.. تعرف على موعد مباراة ليفربول المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب أنفيلد مباراة قوية تجمع بين نادى ليفربول صاحب الأرض والجمهور ونظيره بورنموث ضمن مباريات الجولة ال 29 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، تحت قيادة الحكم باول تيرني، يوم السبت القادم الموافق 7 مارس.

موعد مباراة ليفربول القادمة

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وتقام مباراة ليفربول وبورنموث يوم السبت، ضمن مباريات الجولة ال 28 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى تمام الثانية ونصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والثالثة ونصف بتوقيت السعودية والرابعة ونصف بتوقيت الإمارات والثانية عشر ونصف بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2.

ويذكر أن الريدز يحتل المركز الأول برصيد 79 نقطة بينما بورنموث فى المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.

وخسر ليفربول أمام تشيلسي فى دور ال 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بهدفين دون رد.