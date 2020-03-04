رياضة | خالد علي: حظوظ صن داونز لا تزال قائمة.. وهناك مفاجأة في التشكيل أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد علي: حظوظ صن داونز لا تزال قائمة.. وهناك مفاجأة في التشكيل أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خالد علي المنسق الإعلامي لنادي صن دوانز إن نتيجة مباراة الأهلي أمام الفريق الجنوب الإفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا جيدة للفريق الأحمر.

وأضاف :"حظوظ صن داونز لا تزال قائمة خضنا شوط في القاهرة ولا يزال هناك شوط أخر في جنوب إفريقيا".

وتابع :"في مثل هذه المباريات الفرق المحترفة لا بد أن تنسى نتيجة مباراة الذهاب وعليها التركيز في مباراة الإياب".

وزاد :"فريق صن دوانز لم يخوض أي تدريب حتى الآن، من الغد سيبدأ معسكر مغلق استعدادًا للقاء والمباراة ستقام على ستاد يسع لـ25 ألف مشجع وسيمتلئ على أخره".

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وأشار :"هناك تكثيف إعلامي بحث الجماهير على حضور المباراة، كما أن مباريات الفرق المصرية تلقى اهتمام كبير من جانب الجماهير".

وأوضح :"الظهير الأيسر لم يشارك في مباراة الذهاب أمام الأهلي، وسيكون جاهزًا لمباراة الإياب بعد تعافيه من الإصابة بشد".

وعن اللاعبين الذين لفتوا انتباه موسيماني قال :"علي معلول وجونيور أجاي، فأكد أنه أعجب كثيرا بمستواهم".

وأتم حديثه :"هناك متابعة لتدريبات النادي الأهلي، الفريقين كتاب مفتوح لبعضهما، والفريق الذي سيكون في يومه سيحقق الفوز".