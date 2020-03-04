رياضة | أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020: مخطط جديدة من الترجي لإسقاط الأبيض.. نجم الأهلي يرد على انتقاله للزمالك.. بشرى سارة قبل مواجهة بطل تونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020: مخطط جديدة من الترجي لإسقاط الأبيض.. نجم الأهلي يرد على انتقاله للزمالك.. بشرى سارة قبل مواجهة بطل تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء ٣/٣/٢٠٢٠

شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء ٣ مارس العديد من الأخبار والانباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء قبل مواجهة نادي الترجي التونسي المنتظرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

مخطط جديد من مدرب الترجي لإسقاط الزمالك في رادس

يسعى معين الشعباني، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، لتأمين دفاع فريقه قبل موقعة رادس، أمام الزمالك، الجمعة المقبل، على ستاد رادس، في اياب مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وذكرت جريدة الشروق التونسية، أن الشعباني، يجهز حسين الربيع قبل مواجهة الزمالك خاصة أنه عانى كثيرًا في خط الدفاع أمام الزمالك في مباراة الذهاب.

وتابعت الصحيفة، أن الترجي يسعى لحشد أكبر عدد من الجماهير في ستاد رادس، لمساندة الفريق قبل لقاء حسم التأهل إلى الدور نصف نهائي.

قرار جديد من السلطات التونسية بشأن مباراة الزمالك والترجي

وافقت السلطات التونسية على طرح تذاكر، في حدود طاقة استيعاب مدرجات ملعب رادس، التي تسع 60 ألف مشجع، في مباراتي الترجي أمام الزمالك المصري، والنجم الساحلي أمام الوداد الرياضي المغربي.

أوضحت إدارة النجم الساحلي في بيان لها، أن الاجتماع التنسيقي الذي جمع لجنتي التنظيم بالنجم والترجي، مع ممثلي وزارة الداخلية، في إطار الإعداد لمباريات إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، أسفر عن منح نفس عدد التذاكر لجماهير الفريقين في حدود طاقة استيعاب ملعب رادس.

نجم الزمالك يؤكد جاهزيته للمشاركة في مواجهة الترجي

خاض فريق الزمالك مرانه اليوم الثلاثاء على ملعب النادي قبل السفر لتونس مساء اليوم ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.

وشهد التدريب مشاركة يوسف أوباما لاعب الوسط المهاجم في حين أدى عبدالله جمعة تدريبات تأهيلية على هامش المران.

مفاجأة في قائمة المستبعدين عن الزمالك أمام الترجي

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائمة فريقه المتوجهة إلى تونس مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الترجي بإياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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كما استبعد كارتيرون كل من عمر السعيد وعبد الله جمعة وكريم بامبو من قائمة الأبيض.

الزمالك يعود إلى البطولة العربية

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مشاركة الفريق في الموسم المقبل من البطولة العربية بعد غيابه عنها في هذا الموسم.

وأكد مرتضى في فيديو نشره على الموقع الرسمي للزمالك أن الفريق سيشارك في البطولة العربية مشيرًا إلى أنه مباراة الترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في منتهى الصعوبة.

صالح جمعة يرد على شائعة انتقاله لنادي الزمالك

رد صالح جمعة على صفحته الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعد ما تردد في الفترة الأخيرة بشأن انتقاله لصفوف نادي الزمالك نهاية الموسم الجاري.

وجاءت صورة صالح جمعة، عبر حسابه موقع "إنستجرام" من تدريبات المستبعدين من لقاء صن داونز الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا.

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

ألمح محمد إبراهيم نجم مصر للمقاصة لإمكانية انتقاله إلى الأهلي في أي وقت خاصة في ظل رغبته العودة للمنتخب الوطني.

وقال إبراهيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: ":انضممت للمقاصة من أجل المشاركة والعودة لنفسي ولمنتخب مصر من جديد".

وعن إمكانية انضمامه للأهلي في المستقبل قال: "لا أفكر في شىء غير المقاصة الأن، ولكن كل شىء وارد".

ننشر حقيقة تغيير فندق الزمالك في تونس

قال هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن أنباء تغيير الزمالك لفندق إقامته في تونس قبل لقاء الترجي التونسي أمر عار تماما من الصحة.

وتابع زادة خلال تصريحات إعلامية: "لم نغير الفندق وهناك تامينات أمنية شديدة على البعثة ولكن أحب أن أوضح أن أنباء المشاحنات بين الجماهير غير صحيح".

موعد مباراة نادي الزمالك اليوم

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الترجي التونسي يوم الجمعة القادمة الموافق 6 مارس ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس في تونس.