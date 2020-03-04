رياضة | أخبار ريال مدريد الثلاثاء 3 مارس 2020: ضياع صفقة زيدان.. صدمة لنجم الريال.. حسم موقف الملكي من عودة رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد الثلاثاء 3 مارس 2020: ضياع صفقة زيدان.. صدمة لنجم الريال.. حسم موقف الملكي من عودة رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الثلاثاء 3 مارس 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها توجيه الفرنسي زين الدين زيدان صدمة لماريانو دياز نجم الفريق الذي تألق أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض وتأكيد أنه المهاجم الثالث للفريق. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- مفاجأة .. برشلونة فشل في ضم نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ماريانو دياز نجم ريال مدريد عاد للتألق عندما دخل في الدقائق الأخيرة من كلاسيكو الأرض أمام برشلونة وتمكن من تسجيل الهدف الثاني للفريق الملكي الذي حسم المواجهة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن برشلونة الذي تضرر من هدف ماريانو دياز كان قد حاول التعاقد مع مهاجم ريال مدريد في وقت سابق.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إدارة النادي الكاتالوني حاولت التعاقد مع ماريانو دياز في عام 2016 لكي تضمه إلى فريق الرديف في ذلك الوقت.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ماريانو دياز استمر مع ريال مدريد في وقتها وبعد فترة فضل الإنضمام إلى أوليمبيك ليون الفرنسي الذي تألق معه قبل العودة سريعا إلى صفوف الملكي.

- زيدان يصدم نجم ريال مدريد على الرغم من تألقه في كلاسيكو الأرض

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن عودة ماريانو دياز نجم ريال مدريد للمشاركة مرة أخرى مع الملكي في كلاسيكو الأرض أمام برشلونة يوم الأحد الماضي وذلك ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وذكر الإعلامي الموثوق خوسيه لويس سانشيز عبر البرنامج الإسباني Jugones أن ماريانو دياز شارك في اللحظات الأخيرة من المباراة في وقت كان الفريق الملكي متقدماً فيه بهدف نظيف قبل أن يسجل اللاعب الهدف الثاني لصالح الميرينجي.

وأفاد خوسيه لويس سانشيز بأن ماريانو دياز لم تعجبه تصريحات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عقب نهاية كلاسيكو الأرض.

وأوضح الإعلامي الإسباني أن المدير الفني الفرنسي أكد في تصريحاته الصحفية بعد كلاسيكو الأرض بأن ماريانو دياز يعتبر المهاجم الثالث للفريق، الأمر الذي أثار إستغراب المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا.

وأشار الإعلامي الإسباني إلى أن ماريانو دياز لم يلعب هذا الموسم سوى أقل من 50 دقيقة فقط.

- نجم نابولي يوجه صدمة قوية إلى ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأنّ نابولي الإيطالي وافق على طلب نجمه الإسباني فابيان رويز نجم وسط الفريق بشأن تجديد عقده وذلك في ظل سعي أكثر من نادٍ لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية أن فابيان رويز البالغ من العمر 23 عامًا على رادار كلا من ريال مدريد وبرشلونة قطبي الكرة الإسباني بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن فابيان رويز كان يرفض مؤخرًا التوقيع على عقد جديد به شرط جزائي تبلغ قيمته 180 مليون يورو من أجل التخلي عن خدماته، حيث يعلم النجم البالغ من العمر 23 عامًا أنه لا يوجد نادٍ سيكون قادرًا على دفع هذا المبلغ من أجل ضمه.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أنّ مسئولي نابولي قد اتفقوا مع فابيان رويز ووكلائه على تقليل قيمة الشرط الجزائي من أجل السماح له بالرحيل في ظل رغبته في العودة لإسبانيا مجددًا.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية إن فابيان رويز سيوقع على عقد جديد مُدرج به شرط جزائي يتراوح ما بين 70 و90 مليون يورو.

وكشفت الصحيفة الإيطالية أنّ رويز يُعتبر من الأعمدة الأساسية في نابولي، حيث شارك مع نابولي في 32 مُباراة بمُختلف المُسابقات هذا الموسم وسجّل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

- صراع إسباني شرس على نجم نابولي

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود صراع شرس حاليا بين الكبيرين ريال مدريد الإسباني وغريمه التقليدي برشلونة على ضم السنغالي خاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي.

وأكدت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية أن كلا من ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين مهتميّن بضم كوليبالي مشيرة إلى أن إدارة الملكي والبارسا استفسرا من نابولي عدة مرات حول مدى إمكانية التعاقد مع نجم السنغال في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي طلبا أيضًا معلومات من البارتينوبي بشأن موقف كوليبالي من الرحيل.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن احتراف كوليبالي ارتبط مؤخرًا ارتبط بقوة بالرحيل إلى باريس سان جيرمان وذلك من أجل تعويض البرازيلي تياجو سيلفا الذي سينتهي عقده في حديقة الأمراء الصيف المقبل.

كما عززت هذه التكهنات بعدما ذُكر أن كوليبالي يستعد لشراء منزل في مدينة باريس تبلغ قيمته 4 ملايين يورو.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن كوليبالي البالغ من العمر 28 عامًا لعب 21 مباراة مع نابولي منذ بداية الموسم في كافة البطولات.

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- ريال مدريد يتبع إستراتيجية هازارد لضم مبابي

يرغب فريق ريال مدريد الإسباني، في التعاقد مع كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعتبر مبابي أحد أبرز أهداف فريق ريال مدريد، والمدرب زين الدين زيدان، بعد تأكيد المدرب الفرنسي أن اللاعب يحلم بإرتداء قميص الفريق الملكي.

حيث كشف أحد المقربين من فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن كيليان مبابي سيرتدي قميص ريال مدريد.

وتابع:" سنتطبق نفس الاستراتيجية التيرانج اتبعناها مع إدين هازارد، الوقت أمامنا ولا تستعجل أبداً".

ويرتبط مبابي بعقد مع سان جيرمان حتى صيف 2022، لذلك لن يدخل ريال مدريد في ضم اللاعب سوى في صيف 2021.

- مفاجأة.. ريال مدريد يحسم موقفه من عودة رونالدو للفريق

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف نادي ريال مدريد الإسباني من عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق السابق ونادي يوفنتوس الحالي إلى الفريق مرة أخرى.

وكان رونالدور قد رحل عن صفوف نادي ريال مدريد في صيف 2018 لينضم إلى صفوف نادي يوفنتوس.

وربطت بعض التقارير الصحفية الإسبانية اسم رونالدو بالعودة من جديد إلى صفوف نادي ريال مدريد من جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "لو 10 سبورت" أن رونالدو لن يعود مرة أخرى إلى صفوف نادي ريال مدريد وسيظل مع نادي يوفنتوس.

كما ذكرت الصحيفة أنه حتى إذا رغب رونالدو في العودة إلى صفوف نادي ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري فإن النادي سيرفض ذلك حيث أغلق فلورنتينو بيريز رئيس النادي الباب أمام عودة اللاعب من جديد للنادي.

- تطور جديد.. خبر سار لريال مدريد وبرشلونة بشأن صفقة الكالتشيو

يسعى مسئولو ريال مدريد وبرشلونة، لضم صفقة من العيار الثقيل، من الدوري الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت تقارير إيطالية، أن الإسباني فابيان رويز، لاعب وسط نابولي، وافق على تمديد تعاقده، في ظل سعي أكثر من نادٍ لضمه، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب كل من ريال مدريد وبرشلونة قطبي الدوري الإسباني، وكذلك باريس سان جيرمان الفرنسي في ضم اللاعب الإسباني.

وكان رويز يرفض مؤخرًا التوقيع على عقد جديد، به شرط جزائي قدره 180 مليون يورو، من أجل التخلي عن خدماته؛ حيث يُدرك صاحب الـ23 عامًا، أنه لا يوجد نادٍ سيكون قادرًا على دفع هذا المبلغ من أجل ضمه.

وذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، أنّ نابولي نجح في التوصل لاتفاق مع رويز لتقليل قيمة الشرط الجزائي، من أجل السماح له بالرحيل، في ظل رغبته في العودة لإسبانيا مجددًا.

وقالت الصحيفة، إنّ رويز سيوقع على عقد جديد، مُدرج به شرط جزائي يتراوح بين 70 و90 مليون يورو.

- ريال مدريد يتراجع عن صفقة زيدان المنتظرة

أكدت تقارير فرنسية، ان ريال مدريد تراجع عن التعاقد مع الصفقة التي طلبها الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.

وكانت تقارير عالمية، قد أكدت أن ريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان على رأس الأندية المهتمة بالفوز بخدمات بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد.

وذكر موقع ’’لو 10 سبورت’’ الفرنسي، أن بوجبا قد يستمر مع الفريق الإنجليزي لمدة عام آخر مع تفعيل بند تمديد التعاقد لمدة موسم من أجل تكوين شراكة مع اللاعب البرتغالي برونو فرنانديز .

وأشار الموقع إلى ما سبق وأن أعلنته صحيفة ’’مانشستر إيفنينج نيوز’’ أن بوغبا أبلغ زملائه في الأسابيع الأخيرة أنه يستعد للرحيل في نهاية الموسم.

بينما في الوقت نفسه، أكد الموقع أن نادي ريال مدريد الإسباني بات خارج المنافسة على ضم اللاعب في الصيف المقبل.

وأوضح أن إدارة الفريق الملكي التقوا مؤخرًا مع مينو ريولا لإخبار وكيل الأعمال الإيطالي الهولندي أنهم لا يخططون للتفاوض بشأن نقل بوجبا.