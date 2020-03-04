رياضة | أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020: أزمة تندلع بين لاعبي البرسا وكيكي سيتين.. الأشقر يقترب من الرحيل.. أول طلب من ميسي بعد خسارة الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020: أزمة تندلع بين لاعبي البرسا وكيكي سيتين.. الأشقر يقترب من الرحيل.. أول طلب من ميسي بعد خسارة الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء 3 - 3 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع خسارة البارسا من ريال مدريد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في الدوري الإسباني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء الموافق 3 - 3 - 2020 :-

- مباراة برشلونة ونابولي خلف الأبواب المغلقة

قدم وزير الصحة الإسباني طلباً لنادي برشلونة قبل مواجهة نابولي في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الكامب نو، وطلب وزير الصحة توصية بعقد مباراة برشلونة ونابولي بدون جماهير تخوفاً من انتشار فيروس كورونا علما بظهور العديد من الحالات داخل إيطاليا.

- بشري سارة لنابولي قبل مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا

تلقى نادي نابولي الإيطالي نبأ سار قبل مواجهة نادي برشلونة الإسباني المنتظرة في بطولة دوري أبطال أوروبا، وأكدت تقارير صحفية إيطالية أن السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي قد عاد للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية اليوم الثلاثاء عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

- أتليتكو مدريد يخطط لضم نجم برشلونة

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وفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة "الماركا"، إن أتليتيكو يضع اسم راكيتيتش كأولوية لتعزيز الفريق في السوق الصيفي المقبل، خاصة وأنه لا يشارك بشكل أساسي مع البارسا، وأوضحت الصحيفة إلى إن الروخوبلانكوس يعمل على التواصل مع البارسا لمعرفة سعر الكرواتي، والذي من المفترض ان لا يكون مبلغا كبيرا نظرا لكبر سن اللاعب.

- تطور جديد.. خبر سار لريال مدريد وبرشلونة بشأن صفقة الكالتشيو

يسعى مسئولو ريال مدريد وبرشلونة لضم صفقة من العيار الثقيل من الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأكدت تقارير إيطالية أن الإسباني فابيان رويز، لاعب وسط نابولي وافق على تمديد تعاقده، في ظل سعي أكثر من نادٍ لضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

- ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

كشف موقع "جول" العالمي عن أن ميسي طلب صفقات سوبر لبرشلونة مقابل الموافقة على التجديد ويتقدمهم نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وشدد ميسي على إدارة برشلونة ضرورة ضم لاعبين من الصف الأول ونسيان الفترة الماضية بالتعاقد معه لاعبين من الصف الثاني عالميًا لا يصلحون لقلعة كامب نو.

- بعد خسارة الكلاسيكو.. ظهور أول أزمة بين لاعبي برشلونة والجهاز الفني

سيطرت حالة من​ الاستياء على لاعبو فريق ​برشلونة من تصرفات​ مساعد كيكي سيتين المدير الفني للفريق إدير ​سارابيا خلال مباراة الكلاسيكو ضد ​ريال مدريد​ والتي كانت على ملعب البيرنابيو وفاز بها الملكي بنتيجة 2-0 في اطار منافسات الدوري الإسباني، ووفقًا لتقارير صحفية اسبانية فان ادير انفعل كثيرا، وغضب خلال المباراة بسبب الاداء الذي ظهر به اللاعبون كما عبر عن استيائه في اكثر من موقف مما اسار استياء وانزعاج لاعبي برشلونة داخل غرفة الملابس.