رياضة | مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات الماضية مفاجأة قوية في عقوبة إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري عقب الأحداث المؤسفة التي وقعت في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك في دولة الإمارات.

وقررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة إيقاف محمود كهربا حتي نهاية الموسم الجاري على خليفة اشتباك اللاعب مع لاعبي نادي الزمالك عقب مباراة السوبر والدخول في مشاجرت مؤسفة عقب تتويج الزمالك باللقب بركلات الترجيح.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن وفد من الأهلي برئاسة محمد عثمان المستشار القانوني زار اتحاد الكرة بالأمس من أجل تخفيف عقوبة كهربا في الفترة القادمة، وتقديم تظلم أو التماس بشكل رسمي ضد العقوبة الموقعة ضد اللاعب.

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وقدم وفد النادي الأهلي تظلم رسمي ضد عقوبة إيقاف محمود كهربا حتى نهاية الموسم إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة من أجل تخفيف العقوبة ، وتم قبول تظلم القلعة الحمراء على أن يتم مناقشة الأمر منتصف الأسبوع المقبل.

وحصل وفد النادي الأهلي على تطمينات من الجبلاية بتخفيف العقوبة الموقعة ضد كهربا والتراجع عن إيقافه حتى نهاية الموسم الجاري.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن الاتجاه السائد داخل اتحاد الكرة بتخفيف عقوبة محمود كهربا من الإيقاف حتى نهاية الموسم إلى الإيقاف من 6 إلى 8 مباريات فقط منذ مباراة السوبر المصري أمام الزمالك في الإمارات أو بمعني أدق بداية من مباراة الأهلي وسموحة يوم 11 مارس الجاري بالدوري الممتاز.