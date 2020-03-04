رياضة | رسميًا.. مؤتمر صحفي لاتحاد الكرة للإعلان عن تطبيق VAR

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. مؤتمر صحفي لاتحاد الكرة للإعلان عن تطبيق VAR والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عن موعد تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR خلال بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وتحديدًا بداية من الدور الثانى.

وسيعقد الاتحاد المصري مؤتمرا في الواحدة ظهر الخميس المقبل بالمقر الرئيسي للاتحاد بالجزيرة بحضور عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي للإعلان عن بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في الملاعب المصرية .

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر استعراض للخطوات التي اتخذها الاتحاد المصري في هذا الشأن وعرضا بالفيديو لشرح كيفية تطبيق التقنية