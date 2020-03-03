شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة ليفربول في كأس الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل مواجهة ليفربول في دور الـ 16 بكأس الاتحاد الإنجليزي. ويحل الريدز ضيفًا على البلوز بملعب «ستامفورد بريدج». وضم تشكيل تشيلسي لمواجهة ليفربول: Advertisements حراسة المرمى: كيبا. خط الدفاع: أزبيليكويتا، رودجير، زوما، ألونسو. خط الوسط: جيلمور، كوفاسيتش، باركلي. خط الهجوم: ويليان، بيدرو، جيرو.

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