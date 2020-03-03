شكرا لقرائتكم خبر عن «صلاح» احتياطي في تشكيل ليفربول لمواجهة تشيلسي في كأس الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مدرب ليفربول يورجن كلوب، التشكيل الأساسي لمواجهة تشيلسي مساء اليوم في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. ويلتقي الفريقان في دور الـ 16 من البطولة، في ملعب ستامفورد بريدج. وحسب الموقع الرسمي للريدز، يتواجد النجم المصري محمد صلاح على دكة البدلاء. التشكيل الأساسي لليفربول أمام تشيلسي: Advertisements حراسة المرمى: أدريان. خط الدفاع: ويليامز، فان دايك، جوميز، روبرتسون. خط الوسط: فابينيو، لالانا، جونز. خط الهجوم: مينامينو، ماني، أوريجي. ويجلس على دكة البدلاء كل من: لونيرجان، ميلنر، فيرمينو، محمد صلاح، تشامبرلين، ماتيب، تشيرفيل.

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