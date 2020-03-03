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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايرن ميونيخ ينفي: لا إتفاق مع شالكه للإنسحاب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
أصدر نادي بايرن ميونيخ بياناً رسمياً كذّب فيه التقارير التي تحدثت عن إتفاق مع نادي شالكه بإنسحاب لاعبي الفريقين خلال مواجهتهما الليلة بالدور ربع النهائي لمسابقة كأس المانيا إذا تكرر رفع لافتات مسيئة لمالك هوفنهايمديتمار هوب.
وكانت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، ذكرت أنه في حالة رفع لافتات تدعو للكراهية، سيترك الفريقان الملعب فورًا بغض النظر عن النتيجة.
ونفى النادي البافاري عبر موقعه الرسمي وجاء في بيانه: "ينفي بايرن ميونيخ الأخبار الصادرة عن (بيلد) و(سبورت 1) بشأن وجود اتفاق بين فريقنا وشالكه لمغادرة الملعب في مباراة الفريقين في كأس ألمانيا مساء اليوم تحت أي ظرف".
وكادت مواجهة بايرن وهوفنهايم (6-0) السبت الماضي تلغى بسبب هتافات مسيئة لهوب.
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