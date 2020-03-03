كورونا يفرض اجراءات وقائية على الاندية الاوروبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

فرض فيروس كورونا المنتشر حديثا في اوروبا ضوابط واجراءات صحية شديدة على اندية القارة العجوز التي تعمل على حماية لاعبيها من الاصابة.

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وضمن هذه الاجراءات الوقائية منع نادي ​نيوكاسل يونايتد​ الانكليزي المصافحة في التدريبات وهو اجراء اتبعه ايضا كل من ​ساوثمبتون​ ​ووست هام يونايتد​ بالاضافة الى نادي ​وولفرهامبتون واندرز​.

اما في المانيا فقد اصدر نادي ​بوروسيا دورتموند​ قرارا يمنع فيه اللاعبين والجهاز الفني من توقيع التذكارات للجماهير وحظرالصور الشخصية معهم بالاضافة الى اجراء التدريبات خلف الابواب المغلقة.

كما اصدر الاتحاد الاسكتلندي قرار يحظر فيه التصافح قبل وبعد المباراة ابتداءا من هذه الجولة في الدوري.