- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روبيرتو مارتينيز: اتطلع لمواجهة انكلترا في ويمبلي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
يتطلع مدرب منتخب بلجيكا روبيرتو مارتينيز الى خوض المواجهة المرتقبة امام نظيره الانكليزي في ويمبلي، وذلك بعد ان جمعت المجموعة الثانية من المستوى الاول لبطولة دوري الامم الاوروبية 2020 كل من بلجيكا، انكلترا، ايسلندا والدنمارك.
وفي حديث له، قال مارتينيز: "نحن نعرف كل الفرق، سنواجه أيسلندا مرة أخرى، لقد واجهناهم في البطولة السابقة، والدنمارك ايضاً، نحن نمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين".
واضاف: "اللعب في ويمبلي هو دائمًا تجربة رائعة للجماهير وللاعبين، ستكون مواجهة رائعة ونتمنى ان نحقق الفوز، منتخب انكلترا فريق كبير للغاية ولكننا نتطلع حقًا إلى منافسة هذا العام".
كانت هذه تفاصيل خبر روبيرتو مارتينيز: اتطلع لمواجهة انكلترا في ويمبلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.