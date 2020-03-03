روبيرتو مارتينيز: اتطلع لمواجهة انكلترا في ويمبلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

يتطلع مدرب ​منتخب بلجيكا​ ​روبيرتو مارتينيز​ الى خوض المواجهة المرتقبة امام نظيره الانكليزي في ويمبلي، وذلك بعد ان جمعت المجموعة الثانية من المستوى الاول لبطولة دوري الامم الاوروبية 2020 كل من بلجيكا، انكلترا، ايسلندا والدنمارك.



وفي حديث له، قال مارتينيز: "نحن نعرف كل الفرق، سنواجه أيسلندا مرة أخرى، لقد واجهناهم في البطولة السابقة، والدنمارك ايضاً، نحن نمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين".

واضاف: "اللعب في ويمبلي هو دائمًا تجربة رائعة للجماهير وللاعبين، ستكون مواجهة رائعة ونتمنى ان نحقق الفوز، منتخب انكلترا فريق كبير للغاية ولكننا نتطلع حقًا إلى منافسة هذا العام".