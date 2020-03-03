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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة المسؤول الاول عن اصابات ديمبيلي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
كشفت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، عن مستجدات تتعلق بالإصابات المتكررة لجناح برشلونة، الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي.
وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادر سرية، أن النادي الكتالوني قد اعترف بمسؤوليته عن تتابع إصابات ديمبيلي.
وأوضحت أن البرنامج التدريبي لبرشلونة يخلو من الحمل البدني الكافي للاعب يمتاز بالركض السريع في المباريات، مما يتسبب في تعرضه لإصابات متلاحقة.
واضافت (ليكيب)، أن ديمبيلي الذي يمتاز بسرعة ركض فائقة طوال أوقات المباراة، لا يقدم في التدريبات سوى 20% مما يقدمه في المباريات، الأمر الذي يوضح أسباب إصاباته المتكررة.
وتضيف الصحيفة أنه منذ وصول كيكي سيتيين لقيادة الفريق أصبح اللاعبون يركضون بشكل أكبر.
وخاض ديمبيلي إجمالي 40% من المباريات في عامه الأول مع البارشا، و70% في عامه الثاني مقابل 25% فقط في العام الثالث بسبب الاصابات.
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