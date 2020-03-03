برشلونة المسؤول الاول عن اصابات ديمبيلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

كشفت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، عن مستجدات تتعلق بالإصابات المتكررة لجناح ​برشلونة​، الفرنسي الشاب عثمان ​ديمبيلي​.



وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادر سرية، أن النادي الكتالوني قد اعترف بمسؤوليته عن تتابع إصابات ديمبيلي.

Advertisements

وأوضحت أن البرنامج التدريبي لبرشلونة يخلو من الحمل البدني الكافي للاعب يمتاز بالركض السريع في المباريات، مما يتسبب في تعرضه لإصابات متلاحقة.

واضافت (ليكيب)، أن ديمبيلي الذي يمتاز بسرعة ركض فائقة طوال أوقات المباراة، لا يقدم في التدريبات سوى 20% مما يقدمه في المباريات، الأمر الذي يوضح أسباب إصاباته المتكررة.

وتضيف الصحيفة أنه منذ وصول كيكي سيتيين لقيادة الفريق أصبح اللاعبون يركضون بشكل أكبر.

وخاض ديمبيلي إجمالي 40% من المباريات في عامه الأول مع البارشا، و70% في عامه الثاني مقابل 25% فقط في العام الثالث بسبب الاصابات.