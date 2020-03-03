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رسالة من رونالدو للجماهير بعد مرض والدته

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسالة من رونالدو للجماهير بعد مرض والدته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

توجه البرتغالي ​​ لاعب ​يوفنتوس​ الإيطالي بالشكر لكل رسائل الدعم التي وصلته من الجماهير بعد مرض والدته وطالبهم بتوفير الخصوصية له في هذا التوقيت.

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وكتب رونالدو عبر تويتر:"شكرا لكم على كل رسائل الدعم لوالدتي".

وأضاف: "حالتها حاليا مستقرة وهي تتعافى في المستشفى أود أنا وعائلتي أن نشكر الفريق الطبي الذي يعتني بها وأطالب بأن نوفر جميعًا بعض الخصوصية في هذا الوقت".

يذكر ان رونالدو غادر تدريبات السيدة العجوز متجهًا إلى ماديرا البرتغالية من أجل التواجد مع والدته التي أصيبت بسكتة دماغية بشكل مفاجىء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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