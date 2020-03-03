رسالة من رونالدو للجماهير بعد مرض والدته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

توجه البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ لاعب ​يوفنتوس​ الإيطالي بالشكر لكل رسائل الدعم التي وصلته من الجماهير بعد مرض والدته وطالبهم بتوفير الخصوصية له في هذا التوقيت.

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وكتب رونالدو عبر تويتر:"شكرا لكم على كل رسائل الدعم لوالدتي".

وأضاف: "حالتها حاليا مستقرة وهي تتعافى في المستشفى أود أنا وعائلتي أن نشكر الفريق الطبي الذي يعتني بها وأطالب بأن نوفر جميعًا بعض الخصوصية في هذا الوقت".

يذكر ان رونالدو غادر تدريبات السيدة العجوز متجهًا إلى ماديرا البرتغالية من أجل التواجد مع والدته التي أصيبت بسكتة دماغية بشكل مفاجىء.