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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسالة من رونالدو للجماهير بعد مرض والدته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
توجه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي بالشكر لكل رسائل الدعم التي وصلته من الجماهير بعد مرض والدته وطالبهم بتوفير الخصوصية له في هذا التوقيت.
وكتب رونالدو عبر تويتر:"شكرا لكم على كل رسائل الدعم لوالدتي".
وأضاف: "حالتها حاليا مستقرة وهي تتعافى في المستشفى أود أنا وعائلتي أن نشكر الفريق الطبي الذي يعتني بها وأطالب بأن نوفر جميعًا بعض الخصوصية في هذا الوقت".
يذكر ان رونالدو غادر تدريبات السيدة العجوز متجهًا إلى ماديرا البرتغالية من أجل التواجد مع والدته التي أصيبت بسكتة دماغية بشكل مفاجىء.
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